"Colpa sua!". Scoppia la bomba a 'La Vita in Diretta', la voce rimbalza nei corridoi Rai (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una voce che potrebbe significare un vero e proprio terremoto. Nell'occhio del ciclone ci sarebbe Lorella Cuccarini, pronta a lasciare il timone de 'La Vita in Diretta'. Un pugno nello stomaco per i fan che colpisce ancor di più dopo le parole al miele che, proprio Lorella Cuccarini, aveva avuto per il suo collega Alberto Martano. L'indiscrezione va presa con le pinze ma sicuramente è destinata a far scalpore. A rilanciare le notizia è La Repubblica in giorni in cui si rincorrono le voci sulla conduzione del prosismo anni."L'unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta", si legge su La Repubblica, in un articolo dedicato alle novità della prossima stagione televisiva in casa ...

