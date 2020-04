Cdm su privacy | app e stretta scarcerazioni | via libera del governo al Decreto

Agenzia_Ansa : Coronavirus, il governo lavora all'app per il tracciamento. La ministra per l'Innovazione Pisano al Senato: 'Sarà u… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, in arrivo le regole per la privacy per il tracciamento dei dati con la app: Consiglio dei ministri con… - SaCe86 : #App #Immuni, presto le regole per il tracciamento dei dati - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, il governo lavora all'app per il tracciamento. La ministra per l'Innovazione Pisano al Senato: 'Sarà unica a… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, in arrivo le regole per la privacy per il tracciamento dei dati con la app: Consiglio dei ministri convocato… -

