Catturato in Trentino l’orso “Papillon”: ‘Era ancora pericoloso’ (Di mercoledì 29 aprile 2020) L`orso M49, ribattezzato "Papillon", in fuga da mesi in Trentino, è stato Catturato verso le 21.30 di ieri dagli uomini del Corpo Forestale del Trentino, sui monti sopra Tione, nelle Giudicarie, ed è stato trasportato al Centro di recupero fauna Alpina di Casteller, nella struttura a suo tempo realizzata per la gestione degli esemplari problematici. L`animale, del peso di 167 kg ed in buone condizioni fisiche, è stato Catturato con una trappola tubo: il trasporto è avvenuto seguendo la prassi, ossia con l`animale sveglio e sotto il costante controllo veterinario.Giunto presso l`area del Casteller, l`orso è stato immesso nell`area di preambientamento (tana e recinto interno). Questo per consentire un suo inserimento nell`area faunistica per gradi, passando dall`area dove si trova attualmente all`intero recinto, che ospita in questo momento anche un ... Leggi su ilfogliettone Catturato l’orso M49 nel Trentino

