Antonio Zequila senza freni | “I miei 23 cm hanno sempre…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche se le luci della Casa del ‘Grande Fratello Vip’ sono armai spente già da un pezzo, c’è chi come, fa ancora tanto discutere. L’ex gieffino del noto reality si è reso protagonista durante la seconda puntata delle sue memorie, ospite sul magazine Chi. L’attore è tornato a parlare dei suoi alti e bassi. Ha raccontato dei momenti di gloria, ma anche di quando a causa dello sperpero,ha perso tutto. Dopo aver raggiunto l’apice del successo, racconta di essersi trovato improvvisamente a terra dopo aver speso ben 200mila euro in automobili. “All’apice del successo ho sperperato 200mila euro in auto. Sono rimasto col sedere a terra poco dopo, per non aver saputo amministrare le mie finanze al meglio.” Un’esistenza la sua, caratterizzata da momenti intensi ed altri meno. ...