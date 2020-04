Zaia dichiara guerra al governo: le mie ordinanze non sono sovversive, non le ritiro (Di martedì 28 aprile 2020) Il governatore del Veneto Luca Zaia è convinto che nella sua regione il rigore possa essere allentato da subito. E non si ferma dinanzi alle reprimende che arrivano da Roma, anzi rivendica la bontà delle sue ordinanze. Zaia ha infatti stabilito che in Veneto ci si potrà spostare e andare nelle seconde case o nelle proprie imbarcazioni per attività di manutenzione. Zaia: Le ordinanze non le revoco “Io le ordinanze le ho fatte e non le revoco, se qualcuno è convinto che siano illegittime le impugni”. Così il presidente del Veneto risponde alle critiche e alle polemiche dopo la firma della sua ordinanza in cui allenta, in parte, alcune restrizioni previste dall’ultimo Dpcm. E il governatore ci tiene a spiegare che “ricordo al governo che fino alla scorsa settimana, il Veneto ha applicato sempre i precedenti Dpcm e in ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 aprile 2020) Il governatore del Veneto Lucaè convinto che nella sua regione il rigore possa essere allentato da subito. E non si ferma dinanzi alle reprimende che arrivano da Roma, anzi rivendica la bontà delle sueha infatti stabilito che in Veneto ci si potrà spostare e andare nelle seconde case o nelle proprie imbarcazioni per attività di manutenzione.: Lenon le revoco “Io lele ho fatte e non le revoco, se qualcuno è convinto che siano illegittime le impugni”. Così il presidente del Veneto risponde alle critiche e alle polemiche dopo la firma della sua ordinanza in cui allenta, in parte, alcune restrizioni previste dall’ultimo Dpcm. E il governatore ci tiene a spiegare che “ricordo alche fino alla scorsa settimana, il Veneto ha applicato sempre i precedenti Dpcm e in ...

