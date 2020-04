Yonghong Li: “Offerta di Commisso un insulto, aveva consiglieri ignoranti. Sul tentativo per Ronaldo…” (Di martedì 28 aprile 2020) Yonghong Li fiume in piena. Tanti gli argomenti affrontati dall’ex patron del Milan in merito al periodo in cui era capo della società. Tra la gestione del mercato e l’offerta di Commisso per rilevare il club. “Ricco budget per il mercato? Come ha detto David Han Li nella sua intervista – dice a sempremilan.com – i tifosi meritavano di meglio dopo il lungo silenzio sul mercato e nelle competizioni. Volevamo che i tifosi fossero nuovamente felici e abbiamo provato a fare quello che meritavano. Ma il mercato è determinato da molti fattori. Se abbiamo provato a prendere Cristiano Ronaldo? C’erano molti giocatori che stavamo considerando, anche se preferisco non entrare nei dettagli. Ovviamente CR7 è un giocatore di livello mondiale, qualunque allenatore sarebbe felice di averlo. Il mio obiettivo era quello di fare il meglio per ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 28 aprile 2020)Li fiume in piena. Tanti gli argomenti affrontati dall’ex patron del Milan in merito al periodo in cui era capo della società. Tra la gestione del mercato e l’offerta diper rilevare il club. “Ricco budget per il mercato? Come ha detto David Han Li nella sua intervista – dice a sempremilan.com – i tifosi meritavano di meglio dopo il lungo silenzio sul mercato e nelle competizioni. Volevamo che i tifosi fossero nuovamente felici e abbiamo provato a fare quello che meritavano. Ma il mercato è determinato da molti fattori. Se abbiamo provato a prendere Cristiano Ronaldo? C’erano molti giocatori che stavamo considerando, anche se preferisco non entrare nei dettagli. Ovviamente CR7 è un giocatore di livello mondiale, qualunque allenatore sarebbe felice di averlo. Il mio obiettivo era quello di fare il meglio per ...

CalcioWeb : #YonghongLi: 'Offerta di #Commisso un insulto, aveva consiglieri ignoranti. Sul tentativo per #Ronaldo...' - - YonghongLi69 : RT @TuttoMercatoWeb: Yonghong Li: 'L'offerta di Commisso per acquistare il Milan fu un insulto' - sportface2016 : #Milan | #YonghongLi: 'L'offerta di #Commisso fu uno scherzo e un insulto per noi' - ItaSportPress : Frecciata di Yonghong Li a Commisso: 'La sua offerta per il Milan fu un insulto' - - Da_Saz : RT @MilanNewsit: Yonghong Li: 'L'offerta di Commisso per acquisire il Milan fu un insulto. Gazidis ha un compito difficile' -

Ultime Notizie dalla rete : Yonghong “Offerta