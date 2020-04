Valeria Marini nella bufera | infrange la quarantena con la D’Urso e Federico Fashion

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 28 aprile 2020) Ieri sera,è stata ospite a Live non è la D’Urso, ma in men che non si dica è finita nel mezzo di una. La donna, infatti, prima della messa in onda della puntata, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali si è mostrata in compagnia del parrucchiereStyle. Quest’ultimo sembrava essere a casa sua, tranquillo e sereno, mentre era intento a farle i capelli. Questo gesto ha, ovviamente, scatenato l’opinione pubblica, che l’ha accusata di non rispettare la. Nel calderone, poi, ci è finita anche la D’Urso. Vediamo tutti i dettagli.laè finitaper aver, forse, infranto la. La showgirl, infatti, prima di essere ospite di Barbara D’Urso, si sarebbe fatta sistemare i capelli dal famoso ...