Studio gela le speranze Ecco perché il Covid 19 può tornare ogni anno

(Di martedì 28 aprile 2020) Federico Garau Le ultime dichiarazioni degli scienziati cinesi durante un briefing tenutosi a Pechino. Il Sars-Cov2 non sparirà come la Sars, dicono gli esperti, ma si ripresenterà, forse diventerà un'influenza. Puntare tutto su nuove cure e sui vaccini Doccia fredda dalla Cina, dove sta prendendo piede la teoria secondo la quale non sarà così semplice sbarazzarsi del Coronavirus, anzi. Secondo un team disi dell'Istituto di Biologia patogena dell'Accademia cinese delle scienze mediche, il Sars-Cov2 farà ritorno, insieme alla più comune influenza stagionale. Questa tesi è stata avanzata durante una riunione a Pechino, alla quale hpreso parte giornalisti e rappresentanti della comunicazione. Gli scienziati cinesi, purtroppo, non hdubbi: il Coronavirus non si comporterà come la ...