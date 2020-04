Pasta al bicarbonato fai da te | ricetta | tutorial lavoretti per bimbi festa della

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 28 aprile 2020) Auguri mamma! Laormai si avvicina, come da tradizione la seconda domenica di maggio celebra la maternità. Preparate un lavoretto, ma con la plastilina fatta in casa. Unamobile a base di, una risorsa creativa da proporre ai bambini e perché no, da destinare anche alla fantasia degli adulti per dare vita a progetti creativi semplici e divertenti. In questo periodo di reclusione forzata, ai più piccoli mancano tutte quelle attività manuali proposte dalle insegnanti nelle scuole d’infanzia. Manipolazione e fantasia sono alla base dello sviluppo psicofisico dei, che praticandole quotidianamente, manino via via competenze più specifiche e danno sfogo alle potenzialità insite nel loro mondo interiore. Attenzione però ad una scelta consapevole degli strumenti attraverso cui metteranno in ...