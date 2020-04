Omessa denuncia di reato da parte del cittadino

Leggi su studiocataldi

(Di martedì 28 aprile 2020) L'art. 364 del codice penaleNatura deldidadelLa condotta sanzionata dall'art. 364 c.p.La penaElemento soggettivoL'art. 364 del codice penaleTorna su La norma in esame mira a sanzionare la condotta delil quale, appresa la notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge disponga la pena dell'ergastolo, non ne faccia comunicazione alle autorità che sono indicate nell'art. 361 c.p., ovvero all'autorità giudiziaria o quella di competenza. L'art. 364 c.p. così dispone: "Il, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamenteall'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con l...