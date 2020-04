Olimpiadi a Tokyo a rischio anche nel 2021 | Se la pandemia non sarà sotto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Lesono a, a causa del coronavirus,nel. La pesantissima conferma è arrivata da Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi di, Yoshiro Mori: "Se lanoncontrollo nel, l'Olimpiade; annullata", ha detto chiaro e tondo intervistato dal giornale giapponese Nikkan Sports. Insomma, impossibile pensare a un ulteriore rinvio. Il Giappone, dunque, invita alla prudenza. Tanto che il presidente dell'Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura, ha aggiunto: "A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso; difficile disputare l'Olimpiade nel. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l'epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale".