L’ipotesi delle scuole aperte a luglio come centri estivi

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Lepotrebbero diventare. Il Comitato Tecnico-Scientifico resta contrario alla riapertura degli istituti perché questo, secondo gli studi, avrebbe un grande impatto sull’epidemia di SARS-COV-2 e di COVID-19, ma al ministero della Pubblica Istruzione comincia a circolare l’ipotesi di riaprire gli istituti aper provare a organizzare qualche attività estiva e venire incontro alle esigenzefamiglie. L’ipotesiIl problema è che serviranno regole e protocolli precisi per evitare problematiche e per questo si guarda alle esperienze di Norvegia e Danimarca, che hanno riaperto asili e materne per piccoli gruppi con regole molto rigide. Spiega oggi il Corriere della Sera che l’idea di Azzolina è che poiché leanche dopo la fine ...