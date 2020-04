In Italia solo a chi sventola la bandiera rossa è concesso tutto. Una vergogna intollerabile (Di martedì 28 aprile 2020) Perfino i vescovi, attraverso una nota della Conferenza episcopale, si sono ribellati a Conte che ha continuato a negare la celebrazione delle messe e ha imposto i funerali a numero chiuso. Meglio tardi che mai, un sussulto di dignità dopo avergli permesso addirittura di vietarci la Pasqua, forse anche stimolato da quelle immagini diffuse in rete in cui, in tante città Italiane, si è permesso di celebrare il 25 aprile. Quella sinistra con la bandiera rossa Più della Chiesa poterono i partigiani di ieri e i centri sociali di oggi, quella sinistra che sventola bandiera rossa e intona Bella ciao e che si fa beffe delle regole, della legge oltre che del buon senso. Alle forze dell’ordine è stato imposto di irrompere durante una messa, ma troppe autorità locali hanno tollerato raduni e incontri, tutti organizzati fuori da ogni ordinanza. La ... Leggi su secoloditalia Gattinoni : «In Italia troppi scienziati a creare confusione. In Germania la Merkel ha parlato solo tre volte»

Sondaggi Noto : vacanze - solo un terzo degli italiani le sta programmando

Coronavirus - ecco dove sono le 106 zone rosse d’Italia : 70 solo in Emilia Romagna (Di martedì 28 aprile 2020) Perfino i vescovi, attraverso una nota della Conferenza episcopale, si sono ribellati a Conte che ha continuato a negare la celebrazione delle messe e ha imposto i funerali a numero chiuso. Meglio tardi che mai, un sussulto di dignità dopo avergli permesso addirittura di vietarci la Pasqua, forse anche stimolato da quelle immagini diffuse in rete in cui, in tante cittàne, si è permesso di celebrare il 25 aprile. Quella sinistra con laPiù della Chiesa poterono i partigiani di ieri e i centri sociali di oggi, quella sinistra chee intona Bella ciao e che si fa beffe delle regole, della legge oltre che del buon senso. Alle forze dell’ordine è stato imposto di irrompere durante una messa, ma troppe autorità locali hanno tollerato raduni e incontri, tutti organizzati fuori da ogni ordinanza. La ...

meb : Da oggi ci sarà un numero nazionale per il supporto psicologico a casa durante l'emergenza #coronavirus che Italia… - LegaSalvini : ?? #Salvini: ??Se va avanti così molti porteranno i libri in tribunale. Il governo capisce che così l'Italia fallisce… - gabrieligm : Per avere un prezzo al dettaglio di 50 centesimi le #mascherine possono avere dei costi solo cinesi: o le aziende i… - maischiava : RT @Adrianaaaaaaaa: Invece il problema sta nel ricco nord degli affari, delle fabbriche, dell'eccellenza, del 60% del pil. E allora non si… - vaniacavi : RT @GenoveffaReloa1: Tutta Europa riapre, solo da noi il barbagianni dell'Iss dice che è pericoloso. Il virus odia l'Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Italia solo In Italia solo a chi sventola la bandiera rossa è concesso tutto. Una vergogna... Il Secolo d'Italia Coronavirus, le mascherine a 0,50 euro: «Ma c'è rischio speculazione»

Per adesso sono solo numeri. Dai 50 centesimi per una mascherina chirurgica da vendere in farmacia ai milioni di dispositivi che dovrebbero arrivare tra qualche settimana in Italia. Nel frattempo c'è ...

Perché la crisi da coronavirus spinge i prestiti in crowdfunding?

I volumi del lending crowdfunding crescono all'inizio dell'anno. E per gli esperti può essere uno strumento per finanziare la ripartenza delle pmi ...

Per adesso sono solo numeri. Dai 50 centesimi per una mascherina chirurgica da vendere in farmacia ai milioni di dispositivi che dovrebbero arrivare tra qualche settimana in Italia. Nel frattempo c'è ...I volumi del lending crowdfunding crescono all'inizio dell'anno. E per gli esperti può essere uno strumento per finanziare la ripartenza delle pmi ...