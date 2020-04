‘Gf Vip 4’ | Paola Di Benedetto confessa perché pensava che il reality potesse far

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 aprile 2020) E’ stata proclamata inaspettatamente la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il programma che le ha dato la possibilità di farsi conoscere al grande pubblico 24 ore su 24; stiamo parlando dell’ ex Madre Natura di Ciao Darwin 7Diche ha conquistato il podio battendo al televoto Paolo Ciavarro. La bella influencer aveva già in passato partecipato a un altro, ovvero L’Isola dei Famosi e intervistata da Il Giornale ha rivelato quale fra le due esperienze gli è rimasta più nel cuore e perchè: Ho preferito indubbiamente il Grande Fratello Vip perché L’Isola dei Famosi è unche mette duramente alla prova il corpo sia per quanto riguarda procurarsi del cibo, ma anche per via delle condizioni meteo e di tanti altri aspetti. Il mio fisico infatti ne ha risentito e questo ...