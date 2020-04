Avellino, i carabinieri consegnano pc e tablet agli studenti (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Stazione di Avellino sono impegnati nella consegna a domicilio di 31 pc/tablet, devoluti in comodato d’uso dal locale Istituto Comprensivo “Cocchia – Dalla Chiesa” agli studenti che ne erano sprovvisti, residenti nel capoluogo irpino. Il Dirigente Scolastico si è rivolta all’Arma per superare le misure restrittive in atto, che non consentono agli alunni di potersi recare a scuola, esprimendo il proprio ringraziamento per la disponibilità e l’intervento dei carabinieri che permetterà agli studenti la continuità didattica, seguendo con maggiore efficacia le lezioni a distanza. L'articolo Avellino, i carabinieri consegnano pc e tablet agli studenti proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Avellino - Atripalda : 37enne minaccia il suicidio salvata dai carabinieri

Avellino - 40enne arrestato dai carabinieri per cumulo di pena

Avellino - controlli dei carabinieri per contrastare aumento prezzi (Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Stazione disono impegnati nella consegna a domicilio di 31 pc/, devoluti in comodato d’uso dal locale Istituto Comprensivo “Cocchia – Dalla Chiesa”che ne erano sprovvisti, residenti nel capoluogo irpino. Il Dirigente Scolastico si è rivolta all’Arma per superare le misure restrittive in atto, che non consentonoalunni di potersi recare a scuola, esprimendo il proprio ringraziamento per la disponibilità e l’intervento deiche permetteràla continuità didattica, seguendo con maggiore efficacia le lezioni a distanza. L'articolo, ipc eproviene da Anteprima24.it.

carlosibilia : Vogliamo essere vicini a chi continuerà ad essere in prima linea nella fase 2. Stamattina la consegna di mascherine… - _Carabinieri_ : Avellino: vasta operazione in tutte le provincie della Campania dei Gruppi #Carabinieri Forestali. Sequestrate oltr… - achene_paolo : RT @benq_antonio: #Avellino 'signore che abita a 100mt scende a prendere il giornale' la solita municipale vuole sanzionarlo per far cassa… - MaddaloniNews : Avellino – Controlli Carabinieri del Gruppo Forestale Avellino - CinqueRighe : CRONACA - Carabinieri, Controlli del Gruppo Forestale di Avellino - -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino carabinieri Controlli Carabinieri del Gruppo Forestale Avellino tgyou24.it Lusciano, arrestato usuraio: prestava denaro al 260% a piccoli artigiani

I Carabinieri di Aversa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Napoli Nord ad esito di indagini della Procura aversana, nei confronti di un 59enn ...

Visite a pazienti Ospedale, arrestato

(ANSA) - SALERNO, 28 APR - Un dirigente medico dell' Ospedale "Gaetano Fucito" di Mercato San Severino, docente all' Università di Salerno, ed una coordinatrice infermieristica sono stati arrestati co ...

I Carabinieri di Aversa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Napoli Nord ad esito di indagini della Procura aversana, nei confronti di un 59enn ...(ANSA) - SALERNO, 28 APR - Un dirigente medico dell' Ospedale "Gaetano Fucito" di Mercato San Severino, docente all' Università di Salerno, ed una coordinatrice infermieristica sono stati arrestati co ...