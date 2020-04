Assurdo | ha contagiato il mondo e ora compra l' Italia Salvini | più di un

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) Punta il dito contro la Cina, il leader della Lega Matteo. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, l'ex ministro degli Interni vede del marcio a Pechino: "L'che il paese che hailadesso vada a salvare il resto delndo autostrade e alberghini". Eppure, il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sembrano considerare proprio al regime comunista cinese come una delle due ciambelle di salvataggio dell'. L'altra è il Mes, e anche in questo casoha molto da ridire: "La Bce può stampare moneta fino a quanto vuole, io preferisco la garanzia della Bce al Mes. Chi dice che il Mes non vuole garanzie mente, io preferisco che il debitono rimanga nelle mani deglini". La situazione economica interna dopo 2 mesi di emergenza coronavirus ...