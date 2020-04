Adidas in crisi | il marchio tedesco ha visto crollare i profitti del 96% nel primo

(Di martedì 28 aprile 2020) L'emergenza Coronavirus si sta facendo particolarmente sentire per. Il notosportivosta infatti attraversando un periodo piuttosto delicato dal punto di vista economico con i ricavi in preoccupante diminuzione a causa del Covid-19. Come riportato dal sito Calcio & Finanza l'azienda bavarese ha chiuso iltrimestre del 2020 con un utile netto di 26 milioni di euro ed un clamoroso crollo dei: lo scorso annodi questi tempi aveva fatto registrare...

NazNazina : RT @NazNazina: Adidas ottiene un prestito da 2,4 miliardi per la crisi - NazNazina : Adidas ottiene un prestito da 2,4 miliardi per la crisi -

Ultime Notizie dalla rete : Adidas crisi

90min

Problemi economici anche per il Real Madrid, che rischia di vedere sfumare tutti i piani previsti per l’estate di rinforzo alla squadra. L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio il mondo del ...Una crisi globale, che non risparmia nessuno. Nemmeno uno dei club più ricchi al mondo, il Real Madrid, molto preoccupato dalla situazione attuale, che inevitabilmente influirà su scelte e investiment ...