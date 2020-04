Un nuovo Assassin' s Creed sarà annunciato presto?

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il prossimo'sdovrebbe essere presentato abbastanza, stando alle ultime indiscrezioni (via Game Fragger).Nel 2018,'sOdyssey ci offrì un tuffo nell'antica Grecia, mentre il prossimo gioco, secondo recenti rumor, dovrebbe essere simile ad'sRogue e incentrato sulle origini dei Templari.La serie fa guadagnare molto a Ubisoft, quindi è strano che la compagnia non abbia svelato ancora nulla sul prossimo titolo. Un fan ansioso ha chiesto al noto insider del settore Shinobi602 se sapeva qualcosa sul's.Leggi altro...

Si torna a parlare di Assassin's Creed e del prossimo episodio che secondo gli ultimi rumor avrà un'ambientazione norrena, ma non si chiamerà Ragnarok né Kingdom.Tra le grandi IP di Sony l’unica che potrebbe arrivare al day one di PS5 è Horizon: Zero Dawn 2, il seguito dell’ottimo open-world di Guerrilla Games, che mescolava elementi post apocalittici a robot ...