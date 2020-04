Ultime Notizie Roma del 27-04-2020 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Italia riparte con il decreto firmato ieri sera del premier Conte ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contatti oggi riaprono i cantieri pubblici le aziende votate all’export maravea fase 2 scatterà il 4 maggio con una libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza solo allora riaprire la maggior parte delle attività produttive ma negozi dovranno attendere il 18 maggio parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno chi si è lontano da casa momento della clown potrà farvi ritorno e si potrà fare visita ai parenti ma senza essere in troppi gli spostamenti tra regioni andranno comunque giustificati dal 4 maggio bar e ristoranti potranno vendere cibo d’asporto riapriranno i pacchi ...