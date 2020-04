‘Trono over’, Armando Incarnato in quarantena con la sua ex Jeannette? Gli indizi (Di lunedì 27 aprile 2020) Per i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne è tutto fermo in tempo di quarantena. Infatti, dopo il ritorno del format in una versione speciale a cui hanno preso parte solo la dama Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate, gli altri partecipanti al programma di Maria De Filippi dovranno attendere ancora per il ritorno in studio. In questo periodo di quarantena, inoltre, sono molti i vip che sembrerebbero aver trasgredito alle regole imposte dal Governo. Dopo la segnalazione riguardante l’ex tronista Angela Nasti che voleva raggiungere il suo fidanzato Kevin Bonifazi, oggi sarebbe la volta di un cavaliere del Trono over, Armando Incarnato. L’uomo, infatti, proprio come riportato da IlVicoloDellNews.it starebbe trascorrendo questo periodo con una donna in particolare, la sua ex Jeannette. Ricorderete certamente quando Gianni aveva insinuato che il cavaliere ... Leggi su isaechia ‘Trono over’ - nota ex dama contro il programma : “Sembra tutto pilotato - Maria De Filippi ride del bullismo fatto alle anziane. Gemma Galgani? Provo pena per lei”

