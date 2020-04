Coronavirus | la Fondazione INDA conferma la sospensione delle rappresentazioni classiche

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 27 aprile 2020) Era immaginabile, ma adesso è diventato ufficiale. LaIstituto nazionale del dramma antico ha annunciato lanel Teatro Greco di Siracusa, in programma dal 28 maggio al 5 luglio. Laha diramato un breve comunicato stampa in cui ha annunciato che lesaranno sospese in conformità del D. P. C. M. del 26 aprile 2020, segnalando inoltre: “Lacomunicherà quanto prima il nuovo calendario della Stagione 2020, che resta in via di definizione. Le attività didattiche destinate agli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico continueranno a distanza”. Queste sarebbero dovute essere le treche si sarebbero dovute alternare: Le Baccanti (dall’8 maggio), Ifigenia in Tauride (dal 9 maggio), Le Nuvole (dal 7 ...