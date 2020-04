Coronavirus, calano i malati ma torna a salire il numero dei morti (Di lunedì 27 aprile 2020) Sono quasi 27mila i morti in Italia nell’emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore hanno perso la vita altre 333 persone (ieri i morti erano 260, il numero più basso da metà marzo), portando così a 26.977 il numero dei decessi dall’inizio della crisi. I casi totali sono 199.414 (+1739), i pazienti guariti 66.624 di cui 1.696 nelle ultime 24 ore. torna a scendere il numero delle persone attualmente positive, in tutto 105.813 (-290). Sono oltre mille in meno rispetto a ieri i pazienti ricoverati con sintomi (20.353, -1019) e scende ancora il numero delle persone in terapia intensiva (1.956, -53). In isolamento domiciliare 83.504 persone. In tutto sono stati eseguiti 1.789.662 tamponi, i casi testati sono 1.237.317. Intanto, in serata, è attesa la firma sul decreto che regolamenterà la Fase 2 in ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - 333 morti e 1.739 casi in più. Mille ricoverati in meno - calano i positivi. Brusaferro : «Ora attenzione massima»

