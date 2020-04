Concerto Primo Maggio con Vasco Rossi, Gianna Nannini e Zucchero: uno show diverso, senza piazza (ma con live veri) (Di lunedì 27 aprile 2020) Era inevitabile accadesse. Il Concertone del Primo Maggio non potrà festeggiare il trentennale. La grande festa in Piazza San Giovanni a Roma è solo rimandata al 2021, come ha promesso l’organizzatore Massimo Bonelli. Per questo si è deciso di trasformare l’evento in uno show di prima serata, su RaiTre tra contributi registrati e live, promosso come sempre da Cgil, Cisl e Uil. Il cast artistico è stato organizzato da Bonelli per iCompany, mentre la parte tecnica e quella televisiva è ad appannaggio della Rai, che svelerà i conduttori nelle pRossime ore. Gianna Nannini da Milano, Vasco Rossi da Bologna e Zucchero da Marina di Carrara guidano il cast del Concertone. Gli altri artisti che saliranno sul palco sono: Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo ed Eugenio Bennato, Ermal ... Leggi su ilfattoquotidiano Primo Maggio - cast e svolgimento del concertone su Rai 3

Concerto Primo maggio 2020 in diretta su Rai3 : il cast

