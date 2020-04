Catanzaro Lettera Aperta a tutti i Calabresi | “Dentro e dopo la Pandemia da

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 27 aprile 2020) Il presente Servizio ha una sua specificità, una sua particolare valenza che è quella di tenere desto il dibattito, intonandolo ed innestandolo a determinati standard di analisi e di contenuti. Tra i principali obiettivi: rappresentare la Calabria, ad ogni livello, nella migliori condizioni non solo d’Immagine ma anche di una Terra che non è poi così derelitta per come, spesso, viene dipinta, in certi sedi dove sono allocate le cabine di regie di governo della Cosa Pubblica. Intanto è stato approvato e diramato l’ultimo DPCM del 26 aprile u.s., recanti misure urgenti ci contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale. Le relative disposizioni saranno in vigore dal 4 al 18 maggio p.v. Provvedimenti del Governo Centrale, iniziative delle singole Regioni, intervento dei Sindaci: si discute in ordine ...