Capelli ricci in quarantena, come gestirli (Di lunedì 27 aprile 2020) «Dovresti mantenere questo look anche dopo la quarantena», commenta la futura mamma Katy Perry sotto uno degli ultimi video postati da Ariana Grande sul suo profilo Instagram. Nella breve sequenza d’immagini la pop star si mostra con labbra super glossate e una cascata di capelli mossi raccolti in una mezza coda. Un’altra conferma dell’inaspettato effetto curly che il confinamento ha scatenato nella star. È risaputo ormai che da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus la cantante dalla coda più lunga di Hollywood ha deposto piastra e spazzole per lasciar prendere il sopravvento ai suoi ricci naturali, ultra definiti e un po’ scompigliati. Un look wild che i fan hanno subito approvato con migliaia di cuori e messaggi pieni di lodi: «Stai così bene con i ricci!»; «ragazza riccia!»; «non ho visto ricci più belli»; «lasciali così ti prego!». Leggi su vanityfair l migliori prodotti per capelli ricci

Arricciacapelli | come utilizzarlo senza danneggiare i capelli

Plopping | una tecnica per asciugare i capelli ricci perfettamente (Di lunedì 27 aprile 2020) «Dovresti mantenere questo look anche dopo la quarantena», commenta la futura mamma Katy Perry sotto uno degli ultimi video postati da Ariana Grande sul suo profilo Instagram. Nella breve sequenza d’immagini la pop star si mostra con labbra super glossate e una cascata di capelli mossi raccolti in una mezza coda. Un’altra conferma dell’inaspettato effetto curly che il confinamento ha scatenato nella star. È risaputo ormai che da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus la cantante dalla coda più lunga di Hollywood ha deposto piastra e spazzole per lasciar prendere il sopravvento ai suoi ricci naturali, ultra definiti e un po’ scompigliati. Un look wild che i fan hanno subito approvato con migliaia di cuori e messaggi pieni di lodi: «Stai così bene con i ricci!»; «ragazza riccia!»; «non ho visto ricci più belli»; «lasciali così ti prego!».

x_wallflower_ : @hurtndstrong @marpag99 Fiorella a me piacciono i ragazzi con i capelli ricci quindi lui è perfetto sks - STVLINS0N : La #Fase2 è come la #Fase1 ma con i capelli ricci - maria_previtera : @odilelly Io ho i capelli lunghi e ricci naturali e quindi diciamo che mi va anche bene, ma tutti gli altri come fa… - aboutsabrinas : @flashvlight ma ti giuro che nella terza è insuperabile,quei capelli ricci MAMMA MIA - skyeyes_ : Unico lato positivo dell giornata, al netto delle bestemmie, l’aver semi-domato l’unico pennello-acquarello che pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli ricci Capelli ricci, come curare i boccoli con prodotti, consigli e trucchi su come modellarli e renderli perfetti cosmopolitan.com Coronavirus, «Indovina chi c'è dietro la mascherina?»: spille avatar per i medici del Sant'Orsola di Bologna

Capelli liscri, ricci o calvo? Biondo o moro? Occhi azzurri o marroni? Baffi o barba? Sembra tanto il gioco "Indovina Chi?", ma la sfida va in scena in corsia, tra medici, infermieri e pazienti ...

Adriana Riccio, fidanzata Flavio Insinna/ Il Taekwondo l’allontana dallo spettacolo

La verità è che sono un tipo complicato”. E le cose sono andate proprio così. Purtroppo i fan rimarranno a bocca asciutta: la bella Adriana, dai capelli mori e mossi, tiene molto alla sua vita privata ...

Capelli liscri, ricci o calvo? Biondo o moro? Occhi azzurri o marroni? Baffi o barba? Sembra tanto il gioco "Indovina Chi?", ma la sfida va in scena in corsia, tra medici, infermieri e pazienti ...La verità è che sono un tipo complicato”. E le cose sono andate proprio così. Purtroppo i fan rimarranno a bocca asciutta: la bella Adriana, dai capelli mori e mossi, tiene molto alla sua vita privata ...