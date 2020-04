BOSS SCARCERATI | DAP NEL CAOS Francesco Basentini | responsabile carceri in bilico

(Di martedì 28 aprile 2020) Dap sotto accusa dopo scarcerazione di alcuniper emergenza Covid-19: le critiche di Antoci e decreto legge di Bonafede in arrivo entro giovedì. Magistrati antimafia in rivolta

Dap sotto accusa dopo scarcerazione boss per emergenza Covid-19: le critiche di Antoci e decreto legge in arrivo entro giovedì. Ira Giletti vs Basentini.Sulla scarcerazione è stata disposta un’indagine interna dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ma sono diverse le domande a cui il Dap (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) dovrà ...