Blitz contro i pdf pirata dei quotidiani: sequestrati 11 canali Telegram. A secco almeno 580 mila iscritti (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSi complica la vita per gli scrocconi di quotidiani e riviste, aumentati con l’emergenza Coronavirus, dopo l’ultimo sequestro di almeno 11 canali Telefram da parte della Guardia di Finanza su mandato della procura di Bari, che indaga per riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto di autore. Nel mirino dei magistrati ci sono i gestori dei canali della app di messaggistica che ogni giorno forniscono migliaia di quotidiani, riviste di ogni genere e libri. Solo lo scorso 23 aprile sono stati sequestrati altri sette canali. L’indagine è partita lo scorso 10 aprile, dopo la denuncia della Fieg, l’organizzazione degli editori, all’Autorità per la Garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che puntava a mettere sotto ... Leggi su open.online Blitz del sindaco di Bari Decaro sul lungomare - ma è scontro con un cittadino | VIDEO

Calciomercato - tris di nomi per la Juve. Inserimento del Toro - tre contropartite alla Fiorentina e blitz Samp

Coronavirus - a Rimini controlli anche con droni e quad : il video del blitz nella spiaggia deserta (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSi complica la vita per gli scrocconi die riviste, aumentati con l’emergenza Coronavirus, dopo l’ultimo sequestro di11Telefram da parte della Guardia di Finanza su mandato della procura di Bari, che indaga per riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto di autore. Nel mirino dei magistrati ci sono i gestori deidella app di messaggistica che ogni giorno forniscono migliaia di, riviste di ogni genere e libri. Solo lo scorso 23 aprile sono statialtri sette. L’indagine è partita lo scorso 10 aprile, dopo la denuncia della Fieg, l’organizzazione degli editori, all’Autorità per la Garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che puntava a mettere sotto ...

MMHemlock : RT @lucabattanta: @GiuseppePalma78 @Giorgio_SSL A me ricordano molto i blitz a Cortina contro l’evasione. Teatro per incutere terrore nei c… - VincenzaGiamma1 : RT @sicilianews24: Blitz interforze contro gli ambulanti a Ballarò, chiuse le bancarelle - - lomestars : RT @luchi50135: Blitz della Digos nella casa del “nemico” storico di Renzi,Maiorano. Il suo avvocato Carlo Taormina ha annunciato una contr… - luchi50135 : Blitz della Digos nella casa del “nemico” storico di Renzi,Maiorano. Il suo avvocato Carlo Taormina ha annunciato u… - Alex21312003 : RT @luchi50135: Blitz della Digos nella casa del “nemico” storico di Renzi.Maiorano è molto conosciuto a Firenze per le sue invettive contr… -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz contro Blitz contro i pdf pirata dei quotidiani: sequestrati 11 canali Telegram. A secco almeno 580 mila iscritti Open Brad Pitt imita Anthony Fauci: “Trump? Si è preso alcune libertà” VIDEO

ROMA – Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti aveva indicato, ironicamente, Brad Pitt come l’attore che avrebbe preferito lo impersonasse ...

Ferrara, scacco alla banda della marijuana: i blitz dei carabinieri

Continua l’indagine serrata da parte dei carabinieri di Ferrara che in questi giorni stanno assestando un duro colpo alla spaccio di droga in città soprattutto sul fronte del traffico di marijuana. Gi ...

ROMA – Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti aveva indicato, ironicamente, Brad Pitt come l’attore che avrebbe preferito lo impersonasse ...Continua l’indagine serrata da parte dei carabinieri di Ferrara che in questi giorni stanno assestando un duro colpo alla spaccio di droga in città soprattutto sul fronte del traffico di marijuana. Gi ...