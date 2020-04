Preoccupazione per la Fase 2 | nel bollettino di oggi diminuiscono i decessi | ma non i

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 aprile 2020) Altropoco rassicurante. I morti, nella giornata di domenica 26 aprile, calano e arrivano a 260, esattamente 150 in meno rispetto a ieri. Eppure c'è un dato che non lascia ben sperare, soprattutto se si considera che il 4 maggio ci sarà la riapertura dell'Italia. Si tratta dei nuovi casi di contagio che arrivano a 256 in più di ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 35.166 in Lombardia, 15.519 in Piemonte, 12.341 in Emilia-Romagna, 9.138 in Veneto, 6.069 in Toscana, 3.480 in Liguria, 4.573 nel Lazio, 3.308 nelle Marche, 2.924 in Campania, 2.937 in Puglia, 1.682 nella Provincia autonoma di Trento, 2.107 in Sicilia, 1.248 in Friuli-Venezia Giulia, 2.068 in Abruzzo, 994 nella Provincia autonoma di Bolzano, 296 in Umbria, 783 in Sardegna, 254 in Valle d'Aosta, 797 in Calabria, 219 in Basilicata e 200 in Molise. A calare ...