Dal 4 maggio ci si potrà muovere per vedere i parenti (Di domenica 26 aprile 2020) Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti. È quanto è stato comunicato - secondo quanto apprende l'AGI - dal governo alle regioni e agli Enti locali riuniti nella cabina di regia ancora in corso. Le misure contenute nel nuovo dpcm verranno illustrate questa sera. Dovrebbe restare il divieto di spostarsi da regione e regione, anche se potrebbe essere - secondo quanto è stato spiegato - modificato il modulo dell'autocertificazione per muoversi. Sempre dal 4 maggio potrà rientrare nei luoghi di domicilio o di residenza chi è rimasto bloccato dal 'lockdown'. Via libera inoltre al comparto manifatturiero, all'edilizia e ai cantieri e al commercio ingrosso funzionale. Il commercio al dettaglio invece riaprirà probabilmente la settimana successiva. Leggi su agi Fase 2 - dal 4 maggio visite ai parenti e riprendono gli allenamenti per gli sportivi

Ultime Notizie dalla rete : Dal maggio L'autodichiarazione e gli spostamenti dal 4 maggio in poi AGI - Agenzia Italia Coronavirus: verso riapertura negozi 18 maggio

Rom, 26 apr. (Adnkronos) - Possibile riapertura del commercio dal 18 maggio. Questa la data attorno a cui si sta ragionando nelle riunioni in corso a palazzo Chigi sulla fase 2.

Visto da Varese: Primo Maggio all’insegna del lavoro che manca

di EZIO MOTTERLE Festa del lavoro… che non c’è. Mai come quest’anno l’affermazione, mutuata dai tempi delle crisi che discendevano da problemi economici congiunturali, si ...

