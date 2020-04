Conte: «Serie A, 18 maggio ripresa degli allenamenti di squadra» (Di domenica 26 aprile 2020) Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riguardo alla ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio Nel corso della conferenza stampa da Palazzo Chigi, il Premier Giuseppe Conte ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito alla ripresa degli allenamenti per le squadre di Serie A e degli altri club professionisti. «Attività sportive: adesso ci si potrà allontanare rispettando la distanza di almeno due metri dall’uno all’altro. Per attività motoria, basterà un metro. Per consentire una graduale ripresa nel rispetto delle esigenze della salute, saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non riconosciuti dal CONI. Saranno consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento, a porte chiuse per sport individuali. Il 18 maggio riapre il commercio al dettaglio. Ancora, abbiamo ... Leggi su calcionews24 Mancini : «Serie A? Da CT sarei contento se finisse ora il campionato»

