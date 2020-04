Cinque arresti a Roma nel weekend

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 aprile 2020)– Unno di 44 anni, con precedenti e completamente ubriaco, è stato arrestato ad Ostia per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. L’uomo ha opposto resistenza agli agenti della Polizia di Stato intervenuti in via Giuseppe Molteni in ausilio al personale del 118. L’uomo, sottoposto alla misura deglidomiciliari, intorno alle 18.00 di venerdì scorso, ha aggredito l’ex moglie per motivi legati all’affido del figlio minore. Refertata, ha riportato 10 giorni di prognosi per i traumi riportati. Al termine degli accertamenti l’uomo e’ stato anche denunciato per lesioni personali. Casilino Al Casilino invece, gli agenti della Polizia di Stato, hanno arrestato per evasione un 46enne. Intervenuti in via Aragona per una lite tra coniugi, i poliziotti, hanno accertato che l’uomo, risultava essere sottoposto alla ...