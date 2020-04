Usa, è morta la bambina di 10 anni che aveva cucito le mascherine per le infermiere (Di sabato 25 aprile 2020) E’ morta in un drammatico incidente stradale Lexi Collins, la bambina di 10 anni che aveva cucito decine di mascherine anti Coronavirus dopo aver saputo che scarseggiavano negli ospedali. La tragedia è avvenuta le strade dello stato del Texas, negli Stati Uniti, dove la piccola viveva nella città di Munday. La bambina delle mascherine anti Covid aveva commosso l’intero Paese ed era diventata l’eroina delle infermiere dell’Anson General Hospital, nel Texas. Lexi Collins aveva cucito le mascherine con l’aiuto della sua mamma, anche lei infermiera. Il suo gesto aveva commosso l’intero ospedale che ha fatto spargere la voce: la storia di Lexi era finita sui giornali di tutto il mondo. “Grazie a tutti per aver reso fantastica la giornata della mia bimba ringraziandola pubblicamente! Adora cucire e io sono un’infermiera, ... Leggi su tpi Coronavirus - quasi 2.8 milioni di persone contagiate nel mondo : morta una neonata di 5 mesi negli Usa - Brasile al collasso

