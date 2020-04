Uomini e Donne | il nuovo format non piace | share dimezzato rispetto al passato

Leggi su bitchyf

(Di domenica 26 aprile 2020)è tornato con una nuova veste per fronteggiare l’emergenza CoronaVirus, ma il pubblico non sembrerebbe aver apprezzato. A niente parrebbe essere servito mettere la tronista più amata (Giovanna Abate), la dama del trono over più famosa (Gemma Galgani) e i due opinionisti più discussi (Tina Cipollari e Gianni Sperti) in collegamento fra loro a chattare con perfetti sconosciuti nascosti da nickname improbabili (Occhi Blu, Pantera, Cuore di Poeta…), gli ascolti non hanno premiato neanche una puntata. Nonostante l’attesa ed i vari annunci social e televisivi, nessuna puntata della nuova versione disi è avvicinata ai fasti del, quando il trono classico veniva giudicato “flop” perché faceva il 18% diai picchi del 25% del trono over). La puntata di lunedì di ...