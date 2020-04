++Pizze, consegne fino alle 23; ok attività motoria all’aperto++ (Di sabato 25 aprile 2020) Con Ordinanza n. 39 del 25 aprile la Regione Campania apporta alcune modifiche ai provvedimenti che, di fatto, aprono alla Fase-2 del 4 maggio. Nel dettaglio “con decorrenza dal 27 aprile e fino al 3 maggio, su tutto il territorio regionale sono consentite previa comunicazione al Prefetto, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli; l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici Ateco ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020)”.Ristorazione – “A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile, dal 27 ... Leggi su ladenuncia (Di sabato 25 aprile 2020) Con Ordinanza n. 39 del 25 aprile la Regione Campania apporta alcune modifiche ai provvedimenti che, di fatto, aprono alla Fase-2 del 4 maggio. Nel dettaglio “con decorrenza dal 27 aprile eal 3 maggio, su tutto il territorio regionale sono consentite previa comunicazione al Prefetto, le attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari e quelle relative alla manutenzione, conservazione e lavorazione delle pelli; l’attività edilizia nei limiti delle attività con codici Ateco ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020)”.Ristorazione – “A parziale modifica dell’Ordinanza n.37 del 22 aprile, dal 27 ...

