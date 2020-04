Il focolaio che fa tremare Ischia

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 25 aprile 2020) Roberta Damiata Foto per gentile concessione Franco Trani Non si fermano i contagi a Villa Mercede la struttura per anziani diventataper l'Isola di. A farne le spese anche un bimbo di tre anni figlio di una delle dottoresse dell'Rsa Ha solo tre anni il paziente più giovane trovata positivo al Covid-19 trasmesso dalla mamma, dottoressa nella struttura Villa Mercede a Serrara Fontana uno dei sei comuni dida dove sono partiti i contagi creando una pericolosa ‘zona rossa’ in rapida espansione. La situazione nella Rsa dell’asp Napoli 2 nord, gestita da una cooperativa, sta preoccupando non poco gli abitanti dell’isola che ormai conta 91 positivi e tre morti, l’ultimo si è aggiunto in giornata. Sono invece 26 i positivi nella struttura sanitaria a cui si aggiungono 5 operatori sanitari. Le ricostruzione per ...