Gli ultras non vogliono che si torni a giocare (non sono escluse manifestazioni non pacifiche) (Di sabato 25 aprile 2020) Mentre i club discutono su come riprendere allenamenti e campionato si fa sempre più forte il fronte del no tra i tifosi, scrive Il Giornale. In tutta Europa cresce il grido della protesta tra gli ultras. “Con il mondo delle curve in prima fila sui social a urlare il no al ritorno del calcio giocato. E non sono escluse – qualora dal 4 maggio venga revocato il lockdown – possibili manifestazioni o gesti plateali”. Lo hanno dichiarato esplicitamente gli ultras dell’Atalanta (che poi hanno rimosso il post), e quelli del Genoa. “Con migliaia di morti e città in ginocchio a causa del CoVid19, hanno scritto, come si può pensare di far ripartire il carrozzone pallonaro? E soprattutto perché destinare i tamponi, che sarebbero necessari per tante persone, ai calciatori?”. La riflessione accomuna le curve di tutte le squadre, ... Leggi su ilnapolista Spesa e farmaci a domicilio per gli ultrasettantenni soli o malati con il nuovo numero unico regionale

Bundesliga pronta a ripartire il 9 maggio. Gli ultras contrari. Deciderà la Merkel

Coronavirus - duro comunicato degli ultras del Genoa : “vergognatevi - con voi non vogliamo avere a che fare” (Di sabato 25 aprile 2020) Mentre i club discutono su come riprendere allenamenti e campionato si fa sempre più forte il fronte del no tra i tifosi, scrive Il Giornale. In tutta Europa cresce il grido della protesta tra gli. “Con il mondo delle curve in prima fila sui social a urlare il no al ritorno del calcio giocato. E non– qualora dal 4 maggio venga revocato il lockdown – possibilio gesti plateali”. Lo hanno dichiarato esplicitamente glidell’Atalanta (che poi hanno rimosso il post), e quelli del Genoa. “Con migliaia di morti e città in ginocchio a causa del CoVid19, hanno scritto, come si può pensare di far ripartire il carrozzone pallonaro? E soprattutto perché destinare i tamponi, che sarebbero necessari per tante persone, ai calciatori?”. La riflessione accomuna le curve di tutte le squadre, ...

napolista : Gli ultras non vogliono che si torni a giocare (non sono escluse manifestazioni non pacifiche) Sul Giornale. In tut… - irritatrix : RT @VitoGulli: Come si fa x gli ultras- videocamere..riconoscimento nonostante il passamontagna..denuncia a piede libero —- daspo dal parla… - VitoGulli : Come si fa x gli ultras- videocamere..riconoscimento nonostante il passamontagna..denuncia a piede libero —- daspo… - Valle2980 : Il Ministro della Salute #Speranza «Le curve si stanno piegando». Gli ultras italiani «Non ci piegheremo mai!». - ItalianFirst : RT @ClaudioPerconte: Ma gli ultras di Giuseppi che settimana scorsa hanno invaso il web per esultare contro il cattivo Salvinimeloni® che g… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultras Gli ultras non vogliono che si torni a giocare (non sono escluse manifestazioni non pacifiche) ilnapolista Facevano esplodere bancomat con la tecnica della "marmotta", presa banda di ultrasettantenni

Spesso le "marmotte", cioè gli ordigni rudimentali, venivano testate sulle pareti blindate di istituti di credito dismessi, per provarne l'efficacia. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati ...

Amazon: cresce l’interesse dei clienti per le smart tv, acquisti a RATE

Invece di eseguire un’unica spesa si richiedono 5 rate mensili in modo da scaglionare il costo. Samsung UE65RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 65? Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, ...

Spesso le "marmotte", cioè gli ordigni rudimentali, venivano testate sulle pareti blindate di istituti di credito dismessi, per provarne l'efficacia. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati ...Invece di eseguire un’unica spesa si richiedono 5 rate mensili in modo da scaglionare il costo. Samsung UE65RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 65? Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, ...