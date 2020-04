Coronavirus | addio all’autocertificazione e ok agli spostamenti 

Leggi su inews24

(Di sabato 25 aprile 2020), l’autocertificazione sarà presto accantonata. Lo riferisce il Corriere della Sera, il quale annuncia anche una serie di novità in vista del 4 maggio che corrisponde alla fase 2.all’autocertificazione finora obbligatoria. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, dal 4 maggio, data partenza della fase 2, non sarà più necessaria e … L'articoloall’autocertificazione e okspostamenti proviene da www.inews24.it.