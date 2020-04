Continua il calo dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive. I malati di Coronavirus sono ancora oltre 105mila (Di sabato 25 aprile 2020) Calano ancora i ricoveri nelle terapie intensive e quelli con sintomi, così come il numero complessivo di nuovi contagi. I malati di Coronavirus, secondo l’ultimo aggiornamento del Dipartimento della Protezione civile, sono attualmente 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi: 2.102 sono ricoverati nelle terapie intensive, con una decrescita di 71 pazienti sempre rispetto a venerdì, 21.533 sono in degenza ordinaria con sintomi, con un decremento di 535 pazienti, mentre 82.212, pari al 78% degli attualmente positivi, sono in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri. Nel dettaglio (qui la mappa dei contagi), i casi ... Leggi su lanotiziagiornale In Lombardia continua il calo dei ricoverati - altri 161 morti. A Milano contagi ancora alti

