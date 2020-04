Che Tempo Che Fa domenica 26 aprile gli ospiti di Fabio Fazio (Di sabato 25 aprile 2020) Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio domenica 26 aprile su Rai 2 alle 19:40 e alle 21. Gli ospiti di Fabio Fazio: i ministri Bellanova e Spadafora, il presidente della Camera Roberto Fico Nuovo appuntamento domenica su Rai 2 con Fabio Fazio e il racconto del presente, dell’attualità della quarantena dagli studi di Che Tempo Che Fa. Tutte le clip sono sempre disponibili sul sito di RaiPlay dove è possibile vedere live la puntata. Si parte come sempre con Che Tempo che Farà delle 19:40 e il classico Che Tempo che Fa, insieme a Fabio Fazio, Filippa Lagerback, Luciana Littizzetto e gli ospiti fissi Gigi Marzullo, il Mago Forrest e Nino Frassica. Gli ospiti del 26 aprile Il racconto di Fabio Fazio con il suo Che Tempo Che Farà e Che Tempo che Fa vedrà la partecipazione di ospiti istituzionali, scienziati ma anche personaggi dello spettacolo. Saranno in ... Leggi su dituttounpop Domenica 26 aprile 2020 : ospiti Domenica In - Da noi… a ruota libera - Live-Non è la d’Urso - Che tempo che fa - Non è l’Arena

