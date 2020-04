Calcio, Mancini: “Sono stanco di rimanere chiuso in casa e molto preoccupato per i miei genitori” (Di sabato 25 aprile 2020) Il CT della nazionale Roberto Mancini ha parlato della quarantena in una lunga intervista rilanciata a La Gazzetta dello Sport in diretta su Instagram. Di seguito le sue dichiarazioni complete: “Mi sono stancato di rimanere in casa. Dopo 60 giorni chiuso qua non ce la faccio più. Durante le giornate mi alleno e, poi, passo il pomeriggio in terrazza. In questi giorni ho anche rivisto la partita con il QPR che ha permesso al mio Manchester City di vincere la Premier League. La cosa che mi manca maggiormente sono i miei genitori. Sono molto preocuppato per loro data l’età che hanno“. Mancini, successivamente, ha proseguito parlando anche della nazionale: “Mi sento spesso con i giocatori, abbiamo anche organizzato una videochat. La squadra stava lavorando bene prima dell’emergenza covid-19. A settembre avremo moltissime partite e dovrò ... Leggi su oasport Roberto Mancini/ Il ct : "Lasciateci tornare in campo - il calcio aiuterà l'Italia"

Calcio - Roberto Mancini : "Riprendiamo a giocare - le emozioni positive aiutano"

