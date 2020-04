AIA, Daniele Orsato è il nuovo rappresentate degli arbitri in attività (Di sabato 25 aprile 2020) L’AIA, tramite un comunicato ufficiale, ha eletto Daniele Orsato come nuovo rappresentate degli arbitri in attività Daniele Orsato della sezione di Schio è il nuovo rappresentante degli arbitri in attività. A comunicarlo l’AIA, l’associazione italiana arbitri, che tramite un comunicato ha confermato la scelta. Il fischietto classe 1975 è arbitro dal 1993 ed ha diretto ben 433 partite in carriera di cui 224 nel massimo campionato italiano. Ecco la nota ufficiale: Daniele Orsato è il nuovo Rappresentante degli #arbitri in attività. pic.twitter.com/e9gZ4Q68Wl — A.I.A. (@AIA it) April 24, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Live Non è la D’Urso : Daniele Interrante - Inchioda Clizia Incorvaia. “Continua a mentire sulla sua età”

“È una bugia”. Clizia Incorvaia ha mentito a Paolo Ciavarro. Daniele Interrante la inchioda a Live

‘Live – Non è la D’Urso’ - Clizia Incorvaia si scontra con le cinque sfere e a Daniele Interrante che insinua dubbi sulla sua età replica… (Di sabato 25 aprile 2020) L’AIA, tramite un comunicato ufficiale, ha elettocomein attivitàdella sezione di Schio è ilrappresentantein attività. A comunicarlo l’AIA, l’associazione italiana, che tramite un comunicato ha confermato la scelta. Il fischietto classe 1975 è arbitro dal 1993 ed ha diretto ben 433 partite in carriera di cui 224 nel massimo campionato italiano. Ecco la nota ufficiale:è ilRappresentantein attività. pic.twitter.com/e9gZ4Q68Wl — A.I.A. (@AIA it) April 24, 2020 Leggi su Calcionews24.com

AIA_it : Daniele Orsato è il nuovo Rappresentante degli #Arbitri in attività. - xmetterglipaura : RT @CrashNC88: Entra #Orsato ed esce #Rocchi. In attesa che riprendano gli impegni sul campo, il presidente dell'@AIA_it, #Nicchi 'sentiti… - CrashNC88 : Entra #Orsato ed esce #Rocchi. In attesa che riprendano gli impegni sul campo, il presidente dell'@AIA_it, #Nicchi… - sportli26181512 : Aia: Orsato nuovo rappresentante arbitri in attività: (ANSA) - ROMA, 24 APR - E' Daniele Orsato il nuovo rappresent… - Dalla_SerieA : AIA, Orsato nuovo rappresentate degli Arbitri in Attività - -