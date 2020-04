25 Aprile | imbrattati i simboli della liberazione Svastica sulla lapide dei Martiri a

(Di sabato 25 aprile 2020) Ancora due episodi di blitz neonazisti ai danni di lapidi e memoriali dedicati ai partigianiResistenza. Dopo il caso di Cavriago, nel Reggiano, nella notte tra il 24 e il 25a Mele (Genova), sono state imbrattate con unale lapidi dedicate aidel Turchino, poste all’inizio e alla fine del tunnelstrada provinciale 456. Nel comune di Ceranesi (Genova), inoltre, è stata vandalizzata nello stesso modo quella dedicata ai Combattenti partigiani. I segni sono stati subito rimossi dalle amministrazioni dei due Comuni, evicenda ora indagano i carabinieri. Atti di vandalismo di matrice neonazista sono stati ritrovati anche nel Comune di Marsala. Nel parco giochi sul lungomare Boeo, su richiesta dell’Anpi, sono state installate alcuni anni fa delle targhe in ricordo di tre partigiane marsalesi – Francesca Alongi, Bice ...

Le lapidi dedicate ai Martiri del Turchino, a Mele, e quella dedicata ai Combattenti partigiani di Ceranesi, in provincia di Genova, sono state imbrattate nella notte con tre svastiche.