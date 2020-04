Trattoria L’Avvolgibile – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 aprile 2020)L’Avvolgibile Circonvallazione Appia, 56 – 00179Tel. 06/50695104 Sito Internet: Tipologia:na Prezzi: antipasti 3/11€, primi 5/12€, secondi 13/17€, dolci 5/6€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAÈ stata una delle aperture più interessanti dell’ultimo anno, quella delladi Adriano Baldassarre. Qui si perpetua la tradizionenesca, con piatti anni luce distanti da quelli a cui ci ha abituati nel suo ristorante gourmet Tordomatto, ma con la stessa cura dei dettagli. Partenza stratosferica con dei supplì realizzati a regola d’arte, affiancati da delle polpette al sugo, curiosamente servite come antipasto, dal condimento perfetto e ottime per sapore, solo un po’ troppo compatte nella consistenza. Fra i primi, da riferimento i rigatoni con la pajata di agnello, così come ...