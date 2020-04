Standard & Poor's non declassa l'Italia: confermato il rating due gradini sopra "junk" (Di venerdì 24 aprile 2020) Non era scontato: Standard & Poor’s conferma la sua valutazione sull’Italia, lasciando invariato il rating a BBB con outlook negativo, due “tacche” sopra il livello junk, “spazzatura”. Secondo l’agenzia il Pil calerà nel 2020 del 10%, mentre il rapporto debito/Pil salirà al 153% e il deficit al 6%. S&P’s è la prima delle quattro agenzie a valutare il merito creditizio dell’Italia da quando l’impatto devastante del Covid-19 sull’economia è stato tradotto in stime ufficiali da far tremare i polsi, per questo il suo verdetto era particolarmente atteso. Secondo il Documento di Economia e Finanza approvato dal Governo giovedì, quest’anno il Pil del Paese subirà un crollo dell′8%, un calo percentuale inferiore alle stime dell’agenzia ma comunque superiore ... Leggi su huffingtonpost Standard & Poor’s conferma il rating dell’Italia a BBB - outlook resta negativo

