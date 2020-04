Ramsey sul futuro: «Tornare al Cardiff? Chi può dirlo…» (Di venerdì 24 aprile 2020) Ramsey: «Cristiano Ronaldo ama i suoi compagni, ricordo il mio primo giorno». Le dichiarazioni del centrocampista gallese Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus, ha parlato nel corso do una diretta Instagram. FINIRE LA CARRIERA AL Cardiff CITY – «Loro mi hanno aiutato a diventare un calciatore professionista, quindi perché non Tornare a giocare a casa? Chi può dirlo…» KAVANAGH – «Giocava al centro del campo, come me. Il mio obiettivo era entrare in squadra e giocare come lui» . RONALDO – «Cristiano Ronaldo è una grande persona oltre che un giocatore incredibile, uno dei migliori della storia. La prima volta che mi sono allenato alla Juve sono entrato alla mensa e mi ha detto: “Vieni, siediti accanto a me”. Abbiamo iniziato a parlare e mi ha fatto ... Leggi su calcionews24 Ramsey lascia la Juventus?/ Calciomercato - l'Everton di Ancelotti fa sul serio

DIRETTA/ Juventus Inter (risultato 1-0) streaming tv : Ramsey sblocca il big match! (Di venerdì 24 aprile 2020): «Cristiano Ronaldo ama i suoi compagni, ricordo il mio primo giorno». Le dichiarazioni del centrocampista gallese Aaron, centrocampista gallese della Juventus, ha parlato nel corso do una diretta Instagram. FINIRE LA CARRIERA ALCITY – «Loro mi hanno aiutato a diventare un calciatore professionista, quindi perché nona giocare a casa? Chi può dirlo…» KAVANAGH – «Giocava al centro del campo, come me. Il mio obiettivo era entrare in squadra e giocare come lui» . RONALDO – «Cristiano Ronaldo è una grande persona oltre che un giocatore incredibile, uno dei migliori della storia. La prima volta che mi sono allenato alla Juve sono entrato alla mensa e mi ha detto: “Vieni, siediti accanto a me”. Abbiamo iniziato a parlare e mi ha fatto ...

RICCO_FEDE_J : @MomblanOfficial appena sentito sul tubo Jbeleven. Ma 3 giocatori stranieri out OLTRE DC? Nel caso mi gioco: Higuai… - ivargonx : RT @VlnN94: Io comunque mi sto immaginando De Bruyne che chiama Paratici per chiedergli di comprarlo perché vuole giocare con Cristiano, e… - juve_grecchi : RT @VlnN94: Io comunque mi sto immaginando De Bruyne che chiama Paratici per chiedergli di comprarlo perché vuole giocare con Cristiano, e… - biennosllega : RT @VlnN94: Io comunque mi sto immaginando De Bruyne che chiama Paratici per chiedergli di comprarlo perché vuole giocare con Cristiano, e… - Vincenz96004611 : RT @VlnN94: Io comunque mi sto immaginando De Bruyne che chiama Paratici per chiedergli di comprarlo perché vuole giocare con Cristiano, e… -