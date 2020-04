“Pizza a domicilio sì, anzi no”: le giravolte del mediatico Sorbillo (che scrive “Bravo Sorbillo” su Fb) (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, le giravolte di Gino Sorbillo sulle pizze a domicilio Ma io dico. Era andato tutto così bene a Napoli. I cittadini disciplinati, il nuovo ospedale Covid aperto in due settimane, l’ospedale Cotugno che diventa un modello virtuoso, un numero tutto sommato contenuto di contagiati, il governatore De Luca che conquista tutti col suo ironico pugno fermo, il sindaco De Magistris che non dimentica di ringraziare i concittadini ma pure di abbracciare la Lombardia, gli imprenditori locali che chiedono sostegno con sobrietà. Finché non arriva la sorbillata (sorbillata= trovata mediatica atta a far parlare di sé che puntualmente si rivela essere qualcosa tra la mezza verità e la bufala totale). Quello di cui proprio non c’era bisogno. Quello a cui sì, Gino Sorbillo ha abituato tutti, ma magari in piena emergenza Coronavirus uno ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus, ledi Ginosulle pizze aMa io dico. Era andato tutto così bene a Napoli. I cittadini disciplinati, il nuovo ospedale Covid aperto in due settimane, l’ospedale Cotugno che diventa un modello virtuoso, un numero tutto sommato contenuto di contagiati, il governatore De Luca che conquista tutti col suo ironico pugno fermo, il sindaco De Magistris che non dimentica di ringraziare i concittadini ma pure di abbracciare la Lombardia, gli imprenditori locali che chiedono sostegno con sobrietà. Finché non arriva la sorbillata (sorbillata= trovata mediatica atta a far parlare di sé che puntualmente si rivela essere qualcosa tra la mezza verità e la bufala totale). Quello di cui proprio non c’era bisogno. Quello a cui sì, Ginoha abituato tutti, ma magari in piena emergenza Coronavirus uno ...

xFister : @stoinincognito ah, detto ciò si è fatta anche confusione: da lunedì sarà consentita la consegna a domicilio, non l… - stoinincognito : @Luciohez impedire la consegna a domicilio della pizza è da criminali - stoinincognito : @paraculopignolo sisi, ma il senso era che non capivo questa loro gioia quando la pizza te la potevano sempre porta… - CNAFerrara : Molte aziende Cna, da diversi giorni si sono organizzate per effettuare la consegna a domicilio di prodotti alimen… - KejoChaser65 : Ho proposto al DPCM: autocertificazione per le Escort... vengono a domicilio come la pizza... Cribbio non di solo cibo vive l’uomo arrapato -

