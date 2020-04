"Mi prestano soldi miei, pago interessi e ringrazio?". Mes, furia-Meloni: la trappola, così Conte ha svenduto l'Italia (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo il Consiglio europeo Giuseppe Conte esulta, al pari della sinistra, per l'accordo raggiunto a Bruxelles. E mai esultanza fu così fuori luogo: c'è il Mes, ben definito, mentre del cosiddetto Recovery Fund ancora si è capito poco. I dettagli? Rimandati. Staremo a vedere, ma le speranze - considerato cosa abbiamo "ottenuto" fino ad ora dalla Ue per gli aiuti per il post-coronavirus - sono piuttosto flebili. Ma Giorgia Meloni è ancor più tranchant, drastica, pessimista. E ospite in collegamento a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, su Rete 4 nella puntata di giovedì 23 aprile, mette in guardia dai pericoli del Mes. E, soprattutto, la leader di Fratelli d'Italia spiega quale sia la trappola che la sinistra e Conte non vogliono raccontare. Insomma, al di là del Recovery Fund, il sospetto è che quel cappio attorno al collo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020) Dopo il Consiglio europeo Giuseppe Conte esulta, al pari della sinistra, per l'accordo raggiunto a Bruxelles. E mai esultanza fu così fuori luogo: c'è il Mes, ben definito, mentre del cosiddetto Recovery Fund ancora si è capito poco. I dettagli? Rimandati. Staremo a vedere, ma le speranze - considerato cosa abbiamo "ottenuto" fino ad ora dalla Ue per gli aiuti per il post-coronavirus - sono piuttosto flebili. Ma Giorgiaè ancor più tranchant, drastica, pessimista. E ospite in collegamento a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio, su Rete 4 nella puntata di giovedì 23 aprile, mette in guardia dai pericoli del Mes. E, soprattutto, la leader di Fratelli d'Italia spiega quale sia lache la sinistra e Conte non vogliono raccontare. Insomma, al di là del Recovery Fund, il sospetto è che quel cappio attorno al collo, ...

In pratica te la raccontano come se questi soldi ce li stessero regalando. Allora vale la pena di chiarirlo agli italiani: nel fondo salva-Stati l'Italia ha messo 15 miliardi di euro. Quello che ...

