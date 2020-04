Jovanotti su RaiPlay con «Non voglio cambiare pianeta», 4000 km in bici e musica (Di venerdì 24 aprile 2020) Viaggio, musica, parole e Jovanotti: sono questi gli ingredienti di Non voglio cambiare pianeta, il docu-trip di Lorenzo Cherubini, disponibile su RaiPlay da venerdì 24 aprile. Di cosa si tratta? Del racconto in presa diretta – «pedalato e filmato da Lorenzo Jovanotti», si legge nei crediti di produzione firmata SoleLuna – dell'avventura in solitaria del cantautore, che in quaranta giorni ha percorso 4000 km in bicicletta attraverso le Ande, da Santiago del Cile a Buenos Aires, con la sola compagnia di una videocamera go-pro attaccata al manubrio, con cui ha effettuato le riprese. VIAGGIO Il racconto del viaggio prende il titolo da un verso di una poesia (Il pigro, ndr) di Pablo Neruda per introdurre la prospettiva di Jovanotti: «È un pianeta spettacolare il nostro– spiega il cantautore nella nota stampa, composta in epoca di pandemia ... Leggi su gqitalia Jovanotti | Dalle Ande al Coronavirus : il viaggio in bici su Raiplay

