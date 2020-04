Incendi Australia | la colossale nube di fumo continua a girare attorno al globo

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 24 aprile 2020) Gli effetti dei devastantiche hanno colpito l’a dicembre e gennaiono a manifestarsi, nonostante i quattro mesi di distanza. Ladida essi generataal. Scienziati internazionali hanno seguito lada quando si è formata con glidi foreste che hanno incenerito più di 12 milioni di ettari di terreno in gran parte d’. Lo scienziato Richard Querel, del National Institute of Water and Atmospheric Research in Nuova Zelanda, in una relazione ha osservato che “è eccezionale che unadipossa essere osservata per più di 100 giorni”, aggiungendo che ilha già girato più volteal. Querel ha spiegato che la massa principale e’ alta circa cinque chilometri e larga centinaia di chilometri ed ...