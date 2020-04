Gruppo FCA - I dettagli della ripartenza di Melfi (Di venerdì 24 aprile 2020) Lunedì 27 aprile il Gruppo Fiat Chrysler avvierà le attività necessarie per la ripresa produttiva dello stabilimento di Melfi. Secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali, il costruttore italo-americano ha inoltrato una comunicazione al prefetto per informare che presso l'impianto lucano partiranno le operazioni propedeutiche alla produzione delle nuove versioni ibride delle Jeep Compass e Renegade. Le attività sulle linee. A Melfi, dove comunque non si sono mai fermate le attività di ricerca e sviluppo legate in particolari ai collaudi e al cosiddetto pilotino, rientreranno al lavoro 750 dipendenti al giorno: dal 27 al 30 aprile, gli addetti saranno impegnati a "svuotare" la catena di produzione, ferma da diverse settimane in seguito alle misure di lockdown varate dal governo per contenere il contagio del coronavirus. Attualmente, ... Leggi su quattroruote LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Nuovo decreto del Governo prima del 16 Aprile. Gruppo Fca si taglia lo stipendio

Gruppo FCA - Dalla Bei 300 milioni per gli investimenti a Melfi e Mirafiori

